Garanti Bankası, borç kapatma kredisinde avantajlı bir fırsat sunuyor. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre, borç kapatma kredisi kullanmak isteyen tüm emekliler ve sigortalı çalışanlar için düşük faizli kredi imkanı sağlanıyor.

Garanti Bankası tarafından sunulan bu borç kapatma kredisi, borcunu tek bir yerden yönetmek ve kredi kartı veya farklı bankalardan alınan yüksek faizli kredileri kapatabilmek isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat. Bu kredi ile tüm borçlarınızı tek bir çatı altında toplayabilir ve geri ödemelerinizi daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Borç kapatma kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını 14 gün içerisinde Garanti Bankası'na yapabilirler. Banka, bu başvuruları değerlendirdikten sonra, uygun faiz oranları ile birlikte krediyi 3 gün içerisinde başvuru sahiplerinin hesaplarına aktarıyor.

Başvurularınızı size en yakın Garanti Bankası şubesinden, kimliğinizi ibraz ederek gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, bankanın Bireysel Müşteri Temsilcisi üzerinden de başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuz değerlendirildikten sonra, kredi onayınız ve onaylanan tutar hakkında bilgilendirme alacaksınız.

Garanti Bankası, bu kampanyada 50.000 TL'ye kadar kredi kullanabilme imkanı sunuyor ve tüm bu kredilerde 36 ay vade uyguluyor. Ayrıca, aynı anda hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi başvurusu yapabilir ve bu kredileri 3 ay erteleme seçeneğiyle alabilirsiniz.

Garanti Bankası'nın sunduğu bu avantajlı borç kapatma kredisi hakkında daha detaylı bilgi almak veya faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmamanızı öneririz.