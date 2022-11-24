Garanti Bankası Duyurdu! Başvuru Yapan Vatandaşlar 60.000 TL Ödeme Alıyor!

Garanti Bankası son günlerde nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşların yardımına koşan bir banka olarak adından çok iyi bir şekilde söz ettirmektedir. İşte banka tarafından yapılan ve nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşlar için yaralarına derman olmaya gelen yeni bir kampanya banka tarafından açıklanmıştır. Buna göre yeni başlatılan kampanya kapsamında 60.000 TL tutarında varan miktarlarla vatandaşlar nakit ödemeleri kendi banka hesaplarına alabilecekler.

Garanti bankası, bahse konu olan bu nakit ödeme tutarını başvuru sahiplerine ödemeden önce kişilerin, bu ödeme kampanyasındaki belirtilen koşullara uygun olup olmadıklarını inceleyecektir. Nakit olarak kredi kullanmak isteyen vatandaşların, banka politikalarına ve şartlara uygun olmaları durumunda ise işlemlerine zaman kaybetmeden hemen gerçekleştirebilecekleri bilgisi de eklenmiştir. Özellikle emekli vatandaşların ve en az üç aydır sigortalı olarak çalışan kişilerin, bireysel olarak başvuru yapabilecekleri bu kampanya sayesinde üç ay ertelemeli olarak kredi kullanıma onaylanacaktır. Aynı zamanda nakit ihtiyaçlarını hemen getire bilmeniz için mobil uygulama üzerinden, internet sitesinden Yada banka şubelerinden zaman kaybetmeden hemen işlem yapmanıza onay verilmektedir.

Nakit ihtiyacı vatandaşlar için ve özellikle de emekli vatandaşların nakit ihtiyaçlarını gidere bilmek adına düzenlenen bu kampanyada kullanmak istediğiniz tutarın miktarına göre ödeme seçenekleri de sizlere öz özel bir şekilde planlanmaktadır. Sizlerde nakit ihtiyacı yaşıyorsanız, zaman kaybetmeden hemen banka şubelerine başvurabilir ya da mobil uygulama üzerinden bu ödeme için başvuru adamlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.