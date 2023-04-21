Vural Tumbar Kimdir? Hangi Projelerde Yer Aldı?

Vural Tumbar, 4 Haziran 1986 tarihinde Bartın'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. İzmir'de yaşayan Tumbar, senarist ve yönetmen olarak tanınmaktadır. İlk kitabı "İzmir Mavisi" ve ikinci kitabı "Suç Ve Para" ile edebiyat dünyasında da adından söz ettirdi.

Tumbar ayrıca sinema sektöründe de aktif olarak yer almaktadır. Korku filmi "Araf 6"nın senaristleri arasında yer alan Tumbar, filmin 19 Mayıs'ta sinemalarda gösterime gireceğini duyurmuştur. "Araf 7" filminin de senaryo yazarları arasında yer alan Tumbar, bu filmin de 2023 yılında seyircilerle buluşacağını açıklamıştır.

Ayrıca Tumbar, "Karşımda" adlı kısa filmde hem yönetmenlik hem de senaryo yazarlığı yapmıştır. Kendi film yapım şirketi Genç Film Yapım ile sinema sektörüne giren Tumbar, başarılı projelere imza atmaktadır.

Vural Tumbar evli ve bir erkek çocuk sahibidir. Oğlu Arda Tumbar da korku filmi olan "Aşgar Cin Vadisi"nde rol almıştır.