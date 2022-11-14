Garanti Bankası Borçlarınızı Kapatmak İçin Kollarını Sıvadı! Kasım Ayının Sonuna Kadar Ödeme Olacak!

Garanti Bankası borç kapatma kredisi kampanyası son zamanlarda vatandaşların en çok tercih etmiş olduğu kampanyaların başında geliyor. Garanti Bankası borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için belirtilen politikalara uygun olarak işlemler gerçekleştirilmektedir. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda özellikle ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilere aynı zamanda borç kapatma kredileri de verilerek rahat bir nefes alınması sağlanmaktadır.

Kasım ayı içerisinde başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi ve borç kapatma, kredisini aynı anda kullanmak isteyen tüm bireysel müşterileri için kampanya başlatan Garanti Bankası borçlarını kapatmak isteyen kişilerden de bazı şartlar istemektedir.

Garanti Bankası borç kapatma kredisi...

Garanti Bankası borç kapatma kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa öncelikli olarak güncel olan ihtiyaç kredisi ve güncel olan kredi kartı borçlarını kapatmak için başvurularını gerçekleştirebiliyor. Daha önce bankalardan, icralık ve avukatlık bir durumunuzun olması durumunda ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmak istiyorsanız, maalesef bu banka sizlere kredi ödemesi vermemektedir.

Tüm banka borçlarınızı tek bir çatı altında toplamak istiyorsanız size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek kimliğiniz ve gelir belgeniz ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda yüksek limitli krediler kullanabilecek ve onaylanan bu kredileri hesaplarınızı yatırarak, dilediğiniz zaman alabileceksiniz. Garanti Bankası, emekli olan ve sigortalı olarak çalışan tüm bireysel müşterileri için başlatmış oldukları borç kapatma kredilerinde, sizlere 50000 TL 36 ay vadeli 100000 TL 24 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirmektedir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde, Garanti Bankası üzerinden sadece borç kapatma kredisi almak istemiyorsanız, aynı zamanda bu krediyle birlikte ihtiyaç kredisi de kullanabilirsiniz.