Garanti Bankası borçlarınızı kapatacak! 100.000 TL’ye kadar olan tüm banka borçlarınızı tek yere alın

Garanti Bankası üzerinden borçlarını kapatacak olan tüm vatandaşlara 100000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi ödemesi gerçekleştirileceği açıklandı. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, başvurularını gerçekleştirerek, borç kapatma kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara 100000 TL'ye kadar kredi ödemesi gerçekleştirileceği duyuruldu. Banka müşterisi olan tüm vatandaşları, Garanti Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve bu kullanmış oldukları 24 ay vadeli krediler içinde güncel olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını kapatarak da rahat bir nefes alabileceklerdir.

Garanti Bankası borç kapatma kredisi kampanyası...

Garanti Bankası üzerinden başlatılan İhtiyaç Kredisi ve borç kapatma kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların banka müşterisi olması durumunda düşük faizlerle yararlanacağı açıklandı. Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi almak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olan vatandaşların belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde ödenecek. Garanti Bankası kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda 100000 TL kredi ödemesi alabilmektedir.

Garanti Bankası borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara verilecek olan 100000 TL ihtiyaç kredisinde sizlere hemen aynı gün içinde işlem yapılarak kredi ödemeleri verilmektedir. Garanti Bankası borç kapatma kredisi başvurusunu banka şubeleri üzerinden yapacak olan vatandaşlar hemen aynı gün içinde işlem yapılır ve kredi ödemeleri gerçekleştirilir. En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi yapabileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyaları katılacak olan vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde kredi ödemeleri 3 ay ertelemeli olarak verilmektedir. Garanti Bankası borç kapatma kredisi kampanyası ile ilgili detaylı bilgileri öğrenmek istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan kredi hakkında bilgiler alabilir ve güncel kredi faiz oranlarını öğrenerek, aylık taksitlerinizi hesaplayabilirsiniz.