Emeklilere yeni ödeme! 2-10 bin TL arasında hesaplara yatacak!

2000 ve 10.000 TL arasında nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirmeleri halinde onay alabilecekleri yeni bir kredi kampanyası başladı. ₺2.000 ve 10.000 TL arasında nakit kredi almak istiyorsanız başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar emekli maaşı hesapları üzerinden nakit başvurularını gerçekleştirebilirler ve 36 ay vadeye kadar bu kredilerden yararlanabilmektedirler. Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından başlatılan emekli kampanyasında, emekli maaşını kendi bankasından alan tüm vatandaşlara bu üç banka üzerinden hemen ödemeli düşük faizli krediler verilmektedir.

Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden de işlemlerinizi yapabileceğiniz bir kampanya mevcut bulunmaktadır. Kredi ödemelerini gerçekleştirerek nakit almak isteyen tüm vatandaşların emekli maaşı hesapları üzerinden işlemleri gerçekleştirilir ve nakit krediler hesapları yatırıldıktan sonra bu bankalar üzerinden hızlı bir şekilde kullandırılmaktadır.

Yapı Kredi Bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsanız başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlar emekli maaşı hesapları üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler ve nakit kredi ödemelerinden faydalanarak istedikleri zaman Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi alabileceklerdir. Yapı Kredi Bankası SMS ile kredi servisi ile birlikte internet bankacılığı uygulaması Kredi servisi ile birlikte emekli olan vatandaşları aynı zamanda masrafsız ve daha yüksek limitlerde de kredi onayı vermektedir.

Denizbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız maaş müşterisi olan vatandaşlar nakit ihtiyacınızın olması durumunda emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanabilecekler ve bu kredilerden faydalanmak için de hemen aynı gün içinde hesaplarını ödemeler yatırabileceklerdir.