Garanti bankası borç kapatma kredisi, ihtiyaç kredisi, ipotekli kredi verecek! 18 yaş üzeri herkes başvuru yapabilecek

Garanti Bankası üzerinden borç kapatma kredisi İhtiyaç Kredisi ve ipotekli ihtiyaç kredisi almak isteyen kişiler için yapılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan ve 18 yaşından büyük olan herkes başvurularını gerçekleştirerek, bu banka üzerinden ödeme alabilecek. Garanti Bankası üzerinden yapılan kredi kampanyasında özellikle ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka kredi politikalarına uygun olarak işlemlerini gerçekleştirmeleri halinde ihtiyaç kredisi ödemeleri hemen hesaplara yatırılmaktadır. Garanti Bankası Bireysel tüketici kredisi kampanyası dahilinde işlemlerini gerçekleştirecek ve nakit kredi onayından faydalanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde, ödemeler verilmektedir.

Garanti Bankası Bireysel tüketici kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Bankalar üzerinden kredi kullanacak olan kişiler nakit ihtiyacı olmaları durumunda, Garanti Bankasını tercih ediyor ve düşük faizlerle kredi kullanmaya devam ediyor. Garanti Bankası, 100000 TL'ye kadar yapmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında hem ihtiyaç kredisi verirken, vatandaşlara aynı zamanda diğer bankalardaki olan güncel kart borçlarını kapatabilmeleri için de işlem yapacaktır.

Garanti Bankası borç kapatma kredisi kampanyasına başvurular, şubeler üzerinden yapılırken, düşük limitli ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler isterlerse internet sitesi ve internet bankacılığı uygulaması üzerinden de kredi başvurusu yapabilmektedir.

Garanti Bankası üzerinden diğer ipotek karşılığı ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterisi olan vatandaşlar, bu bankadan işlemlerini gerçekleştirmek için öncelikli olarak taşınmaz bir ipotek vermesi gerekiyor. Garanti Bankası, ipotekli kredi kampanyasında, taşınmaz olarak vermiş olduğunuz ipoteğin ekspertiz değerinin %50'sine kadar kredi alabilirsiniz.