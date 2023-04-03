10 milyon emekli için son karar çıktı! TBMM onayından bu sabah geçti, Emeklilere ödeme olacak!

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurusu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz yeni kampanyada 10 milyon emekli için yeni bir duyuru paylaşıldı. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz ve nakit ihtiyacınızın olması durumunda da hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz kampanyalarda, ek ödemeler sizlere hesaplara yatırılarak veriliyor.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz, nakit İhtiyaç Kredisi kampanyasından yararlanmak isteyen tüm emeklilere emekli maaş hesapları üzerinden işlemler gerçekleştirilir ve nakit krediler, belirtilen şartlara uygun olarak hemen hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden gerçekleştirebileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, kamu bankası olmasından dolayı sizlere vermiş olduğu tüm kredilerde en düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi ödemelerini hesaplarımıza yatırmaktadır.

BANKALAR DUYURDU!

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte nakit ihtiyacı olan kişilere uygun faizlerle ödemeler vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için uygun faizlerle kredi işlemlerini gerçekleştirirken, banka müşterileri olan ve ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere de hızlı bir şekilde sonuç vereceğini duyurdu.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldukları bu kampanyalarda, nakit ihtiyacını kullanmak isteyen vatandaşların özelliklede emekli olmaları durumunda ihtiyaç kredisi başvurularında daha düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullandırırken bankayı ilk defa maaş taşıyan kişilere de ödemeleri düşük faizi verecek. 3 kamu bankası üzerinden de emekli maaş alıyorsanız ve emekli promosyonu kullanmak istiyorsanız da sizlere destek verecek olan kamu bankaları 5000 TL ve 10000 TL arasında promosyon ödemeleri gerçekleştirmektedir.