Denizbank 10.000 TL Ödeme Veriyor! Kimliğinize Bakın! Yaşınız Tutuyorsa Hemen Ödeme Alın

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara son dakika, kampanya duyurusu resmi internet sitesi üzerinden ve bankanın sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu. Denizbank, TC kimlik numarası üzerinden yapılacak olan başvurular ile birlikte yaşı 18 ve üzerinde olan her vatandaşa kredi imkanı tanımaktadır. Denizbank 10.000 TL kadar vermiş olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında 36 ay vadeye kadar işlem yapmaktadır. Kredi kullanacak olan vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecekleri bu kredi kampanyalarına katılabilmeleri için banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek banka üzerinden nakit kredi kullanabiliyor.

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler, Denizbank, SMS kredi servisini kullanarak rahat bir şekilde oturdukları yerden başvurularını gerçekleştirebilir.

Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusu, SMS ile nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsa, ücretli mesaj atması gerekmektedir.

Kredim yazın boşluk bırakıp, numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeniz durumunda kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte banka 5 dakika ila 10 dakika arasında sizlere kredi sonucunu gönderecektir.

Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında kredi onayı alan vatandaşlar, Denizbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacak ve kredi kullanmak için en yakın banka şubesine kimlikle birlikte gitmesi yeterli olacaktır.