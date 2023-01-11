Garanti Bankası banka kartınıza ödeme yapacağını açıkladı, Acil para isteyenlere destek!

Garanti Bankası banka kartı olan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte işlemler gerçekleştirilecek ve nakit kredi kullanmanız durumunda de sizlere hızlı birşekilde kredi ödemeleri aynı gün içinde verilecektir. Garanti Bankası banka kartı kullanan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek eskiden 20000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi onayı alabiliyorlardı şimdilerde ise 50000 TL'ye kadar banka onay vermektedir. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak olan bu duyurular sonrasında kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara banka müşterisi olması durumunda hemen aynı gün içinde ödeme verilecektir.

Garanti Bankası, 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu...

Bireysel müşterileri, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmek için banka kredi puanı 1100 üzerinde olması, sigortalı olarak çalışıyorsa da son işyerinde 3 aydır çalışıyor olması, banka tarafından isteniyor. Kredi notu uygun olan tüm vatandaşlar, uygun faiz oranlarıyla birlikte 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilirler.

Garanti Bankası şubeleri üzerinden başvurumuzu kimliğinizle birlikte yapabileceğiniz gibi aynı zamanda Garanti Bankası, resmi internet sitesine girerek buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmanız durumunda sizlere 50000 TL ödeme verilmektedir. 50000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda, kampanyadan faydalanabileceğini söyleyebiliriz.

Garanti Bankası Emekli Kredisi...

Emekli maaşınızı Garanti Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, bu banka üzerinden daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi borç kapatma kredisi ipotekli krediler gibi yüksek limitli krediler kullanabiliyorsunuz. Emekli maaşını Garanti Bankasına taşıyarak, kredi kullanacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi haricinde 6000 TL'ye varan emekli promosyonlarından da faydalanabilmektedir. Emekli maaşınızı garanti bankasına taşımak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Garanti Bankası, emekli olan vatandaşlara vermiş olduğu bu krediler haricinde aynı zamanda ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilere, diğer bankalardaki olan güncel kredi kartı borçlarını kapatan, kredi kartı borç kapatma kredisi vermektedir. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ve banka şubeleri üzerinden başvuru yapabilir, güncel kredi faiz oranlarını yine buradan öğrenebilirsiniz.