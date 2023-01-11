2 bankadan nakit haberi! Bankalar TC kimlik numaranıza göre ödeme yapacak, 50.000 TL için başvuru…

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara bankalar belirli şartlara uygun olmaları durumunda kredi ödemeleri vereceğini açıkladı. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılan sorgulamalarda ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte işlemler gerçekleştirilerek, kredi ödemeleri verilmektedir. Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamada, Denizbank ve Finansbank üzerinden verilecek olan bu kredilere katılabilmeniz için öncelikli olarak banka kredi puanınızı bilmeniz gerekiyor.

Bankalardan daha önce kredi ve kredi kartı kullanmış olan tüm vatandaşlar TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında gelir belgesiz olarak 50000 TL'ye kadar kredi ödemesi alabilmesi için kredi puanı 1300 ve üzerinde olması isteniyor. Tc kimlik numarası üzerinden başvuru yaparak, kredi ödemeleri alacak olan tüm vatandaşlar, Denizbank ve Finansbank'ın başlatmış olduğu bu kampanya bireysel müşteri olması durumunda katılabiliyor.

Denizbank ve Finansbank üzerinden 50000 TL nakit kredi başvurusu...

Denizbank, yapmış olduğu kampanyanın duyurusunu kendi resmi internet sitesi üzerinden duyurdu ve başvuruları almaya başladı. Denizbank ve Finansbank üzerinden 50000 tl kredi işlemlerini gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlara belirli şartlar dahilinde kredi ödemeleri verilecektir. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, özellikle, Denizbank üzerinden işlem yapmak istiyorlarsa banka, puanına göre, hızlı bir şekilde sonuç alabilecek ve cep telefonları üzerinden SMS atarak da diledikleri zaman kredi imkanından faydalanabileceklerdir.

Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunu SMS ile yapacak olan tüm vatandaşlar kredim TC kimlik doğum tarihi yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndermeleri durumunda ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, şartları uygun olan tüm vatandaşlar, onaylanan tutar en yakın banka şubesi üzerinden kullanabilmektedir.

Finansbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz gerekiyor. yapılan bu başvurular sonrasında kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara, Finansbank, hemen onay verecek ve 36 ay vadeli nekadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgileri sizlere söyleyecektir. Denizbank ve Finansbank üzerinden başvuru gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli ödeme verilmektedir.