Garanti Bankası Banka Hesabı Olanlara 14 Gün İçinde, Tüm Banka Borçlarını Kapatmak İçin Nakit Ödeyecek!

Garanti Bankası üzerinden borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşlara başvuru yapmaları durumunda kredi ödemeleri uygun faiz oranı ile birlikte verileceği açıklandı.

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular da başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm emeklilere ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlara borç kapatma kredileri 14 gün içinde düşük faiz oranlarıyla birlikte verilecek.

Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatmış olduğu kampanyada uygun faizlerle kredi ödemelerini 3 gün içerisinde hesaplara yatırıyor.

Garanti Bankası borç kapatma kredisi...

Son zamanlarda, Garanti Bankasının yapmış olduğu bu kampanyada özellikle borç kapatma kredisi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde verilmektedir.

Garanti Bankası borç kapatma kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Garanti Bankası Bireysel Müşteri Temsilcisi üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusunda, kredi değerlendirmesi, sizlere hızlı birşekilde yapılarak, ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgiler verilecek. 50000 TL'ye kadar kullanacağınız tüm kredilerde 36 ay vadeli işlem yapacaksınız.

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler aynı zamanda borç kapatma kredisiyle birlikte aynı anda kredi ödemesi alabilmektedir. Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli yeni bir kredi paketi hazırlanmaktadır. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi borç kapatma kredisi faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesine giriş yapabilirsiniz.