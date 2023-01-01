Akbank Emekli Maaş Alanlara 2023 Ocak Ayı İçinde 90.000 TL Ödeme Veriyor, Banka Açıklaması Emekliler İçin Verildi

Akbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan kampanyada nakit ihtiyacı olan tüm emekleri uygun faizlerle kredi 90000 TL olarak ödenecek. Emekli maaşı olan vatandaşlar, 90000 TL nakit ödemesi almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek, uygun faizlerden yararlanarak kredi kullanabilmektedir. 90000 TL nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirilecek ve belirtilen şartlar dahilinde uygun faizli kredi hemen aynı gün içinde kullandırılacak.

AKBANK EMEKLİ KREDİSİ

Akbank üzerinden emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte kredi kullanmak istiyorsanız, maaş müşterisi olmanız isteniyor. Akbank, kendi bankasından emekli maaş alan tüm vatandaşlara 90000 TL nakit kredi imkanı sağlıyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalarda diğer bankalardaki olan ihtiyaç kredisi kredi kardı ve varsa kredili mevduat hesabı, Başvurunuz yaptıktan sonra kullanmanız durumunda bunlarında ödemelerinde borç kapatma kredisi ile yapabilirsiniz.

AKBANK EMEKLİ KREDİSİ BAŞVURUSU

Akbank Emekli Kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için uygun faiz oranları ile birlikte işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirecek ve sizlere hemen 36 ay vadeli kredi kullanımı sağlanacak. Akbank, emekli maaş hesabınız üzerinden başvurusunu gerçekleştirecek olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi imkanı sağlamaktadır. Size en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Akbank, emekli maaşını kendi bankasına taşıyan vatandaşlara ayrıca, 7000 TL'ye kadar varan emekli promosyon ödemesini vermektedir.