Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, Emekli maaş hesabı üzerinden nakit ihtiyacı çözülüyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından emekli olan vatandaşlar için başlatılacak olan ve sadece kamu bankaları olan Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden ödenecek nakit kampanyaları ile ilgili duyuru paylaşıldı. Banka müşterisi olan tüm vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da devlet destekli olarak ödeneceği duyurulan bu kampanyaya katılabilmeleri için başvurularını gerçekleştirmeden önce bazı şartlara uygun olup olmadıklarını bilmeleri gerekmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan tüm vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri halinde ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabilmeleri için banka müşterisi olması durumunda Kredi ödemelerine uygun faiz oranları ile birlikte hemen alabilmektedir.

Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuru gerçekleştirecek olan emekliler kamu bankaları üzerinden başlatılan bu kampanyalar ile birlikte hem acil ihtiyaçlarını giderebilecek hem de kredi kullanmak istiyorlarsa banka müşterisi olan vatandaşlar banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ihtiyaç kredisi ödemesi gerçekleştirecektir.

Nakit ihtiyacı olan ve ihtiyaç kredisi kullanmak için başvurularını gerçekleştirecek olan tüm emekliler için banka kredi politikalarına uygun olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacak ve onaylanan bu krediler banka müşterisi olan vatandaşlara kamu bankaları üzerinden emekli maaşı hesapları aracılığı ile birlikte hesaplarına kendi yatırılacaktır.

Devlet destekli faiz oranları ile birlikte kullanabileceğiniz en yüksek gelir belgesiz kredi limiti 50.000 TL olup almış olduğunuz bu Kredi limiti ile birlikte 36 ay vadeli olarak işlem yapabilecek ve emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda da ilk taksit ödemenizde 90 gün erteleme yaparak düşük faizli kredi kullanmış olacaksınız.