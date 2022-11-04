Garanti bankası banka hesabı olan kişiler dikkat! 4 gün içinde işlem yapmanız banka müdürü tarafından isteniyor!

Garanti Bankası banka hesabı olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere belirli şartlar dahilinde 4 gün içerisinde 44000 TL'ye kadar kredi ödemesi gelir belgesiz olarak yapılacak. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için işlemlerini gerçekleştirecek olan bu bankalar üzerinden sizlerde 44000 TL'ye kadar kredi ödemesi alabilirsiniz.

44000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu kredi kampanyalarına katılmak isteyen tüm vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde kredi ödemelerini gerçekleştireceğini söyleyebiliriz.

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka hesabınızın olması durumunda hemen internet bankacılığı şifresi oluşturarak banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi internet üzerinden 7 24 yapabilirsiniz. Garanti Bankası internet bankacılığı uygulaması olan Garanti Mobil uygulaması üzerinden başvuru gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor.