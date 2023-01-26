Garanti Bankası, Banka Hesabı, Kredi Kartı, Bankamatik Kartı Kullanan Kişiler İçin Duyurdu: 100.000 TL Ödeme Alın!

Garanti Bankası nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri vereceğini açıkladı. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanabilecek olan bu vatandaşlara 100.000 TL'ye kadar ödemeler verilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda şartlara uygun olan tüm vatandaşlar, Garanti Bankası İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirebiliyorlar.

Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu...

Garanti Bankası üzerinden sizlerde ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, banka müşterisi olan vatandaşlar, nakit kredi ödemelerini şubelere giderek kimlikleriyle birlikte yapabiliyorlar. Garanti Bankası, 100000 TL'ye kadar vermiş olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında kredi kullanacak olan kişilerin banka müşterisi olması durumunda daha düşük faiz oranları ile birlikte kredi ödemesi vermektedir.

Banka müşterisi olmayan vatandaşlarda kampanyaya katılabiliyor ve bireysel ihtiyaç kredisi olarak kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz, Garanti Bankası şubeleri üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyor. 100 bin TL'ye kadar kullanmış olduğunuz ihtiyaç kredilerinde banka kredi politikalarına uygun olan vatandaşların banka şubeleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalara hemen ödeme verilmektedir. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, bankanın yapmış olduğum kampanya haricinde borç kapatma kredisi kampanyasını da katılabilirsiniz.

Emekli maaşı ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, Garanti Bankası üzerinden eğer borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç vermektedir. Garanti Bankası kredi işlemlerini gerçekleştirerek en düşük faiz oranları ile birlikte vatandaşlara kredi imkanı sağlamaya, ocak ve şubat ayında da devam edecektir.