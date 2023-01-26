Flaş Haber Geldi, Emekli Maaşını Ziraat Vakıf Halkbank'tan Alanlara Ödeme Veriliyor; Daha Önce Almayanlarda Alacaklar

Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm emeklilere kamu bankaları destek vereceğini açıkladı. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz, nakit kredi ödemelerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara uygun faizlerle kredi işlemleri verilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın yapmış olduğu yeni emekli kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşlara vereceği bu kredileri daha önce kredi başvurusu yapıp onay alamayan kişilere de ödeyeceğini açıkladı. Emekli maaşınız eğer kamu bankaları üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için emekli maaşınızı hangi banka üzerinden alıyorsanız o banka üzerinden işlem yapmanız gerekiyor.

Emekli maaşını ilk defa kamu bankalarını taşıyarak, yüksek limitli kredi kullanmak isteyen vatandaşlar ise şubelere gitmeden işlemlerini hemen aynı gün içinde yapabilmektedir. Kamu bankaları üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranları ile Emekli Kredisi alabilirken aynı zamanda diğer bankalardaki olan borçlarını kapatmak için de borç transferi kredisi kullanabilir.

EMEKLİ KREDİSİ BAŞVURUSU

Emekli Kredisi kampanyasına katılmak isteyen, kişiler, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden işlemlerini hemen gerçekleştirecektir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda size en yakın banka şubesi üzerinden işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz gibi aynı zamanda banka şubelerine gitmeden internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak da, işlemlerinizi, kısa bir süre içerisinde yapabilirsiniz. Acil ihtiyacı olan tüm vatandaşlar, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbankası, internet bankacılığı uygulamaları ve mobil uygulamaları üzerinden de kredi başvurularını yapabilir. 50000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak ihtiyaç kredisi alabilirler.