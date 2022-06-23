Garanti Bankası banka borcu olan vatandaşlar için 75000 TL ödenek ayırdı

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, diğer bankadaki olan tüm borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlara, Garanti Bankası, 75000 TL'ye kadar ödeme vereceğini açıkladı. Size en yakın banka şubesine giderek başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyaya katılabilmeniz için sadece bireysel müşteri olmanız ve banka kredi puanınız 1100 ve üzerinde olması yeterli olacak. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden, sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu borç transferi kredisinde 75000 TL'ye kadar kredi vermesi durumunda vatandaşlardan 24 ay vadeli ödeme tablosu yapmasını isteyecektir.

36 ay vadeli olarak ödeme tablosu hazırlamak istiyorsanız, en fazla 50000 TL kredi kullanmanızın bilmeniz gerekiyor. 50000 TL üzerindeki tüm kredilerde Garanti Bankası maalesef işlem yapmıyor. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olması durumunda garanti bankasından ayrıca, borç kapatma kredisi de alabiliyor.

Emekli olan sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan vatandaşların bireysel olarak alabilecekleri bu kredi kampanyalarına katılmak isteyen vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek borç transferi kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Garanti Bankası internet sitesi üzerinden mi, diğer yerlerden başvuru yapmak, borç kapatma kredisinde olumsuz sonuca sebep olabilir. Bankalara borcunuz varsa ve güncel borçlarınızı düzenli ödüyorsanız kredi başvurunuzu en yakın banka şubesinden sadece kimlikte yapabileceğinizi söylemek istiyoruz.

Özellikle emekli olan vatandaşların kredi alabilmeleri için emekli maaşlarını Garanti Bankasına taşıyarak ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredilerinde herhangi bir sorun olmadan ihtiyaç için başvuru yapacaklarını söyleyebiliriz. Garanti Bankası, emekli olan vatandaşların maaşlarını kendi bankalarına taşımaları durumunda kredi başvurusunda bulunduktan sonra, ayrıca 2000 TL'ye varan emekli promosyonlarından da faydalanmalarını istemektedir. Garanti Bankası borç kapatma kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda ise son işyerlerinde 90 gündür sigorta primlerine yatıyor olması, banka tarafından istenmektedir.