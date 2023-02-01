16 milyon emeklinin beklediği açıklama Canlı Yayın'da yapıldı! Bankalar da açıklandı

16 milyon emekli için başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz yeni nakit kredi kampanyası ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Emekli maaş hesapları üzerinden destek olacak olan kamu bankaların yapmış oldukları bu kampanyalar ile birlikte istediğiniz zaman başvurunuzu gerçekleştirerek sizlere ödeme haberi verecek. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirerek, 16 milyon emekli vatandaş için yapılan bu kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakikada sonuç verilecek. 16 milyon emekli için başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda şartlar dahilinde Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, emekli ödemelerini gerçekleştirecektir.

Devlet destekli olarak verilecek bu ödemelerin duyurusunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce canlı yayında paylaşmıştı. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm emeklilere uygun faizlerle yapılacak olan kredi başvurularında 16 milyon emekliye uygun faizli kredi kampanyasına katılabilir.

EMEKLİYE ÖDEME!

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan emekliler, başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda, diledikleri zaman kredi ödemelerini hızlı bir şekilde alabilmektedirler. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kredi kullanmak istiyorsanız, en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi yapabilir ve kredi ödemelerinize hemen aynı gün içinde yapabilirsiniz. Emekli olup, kredi kullanacak olan kişiler belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemelerinde hızlı birşekilde yapacak ve onaylanan bu kredileri destekli olarak hesaplara yatırarak kullanacaklardır.

Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde alacağınız 50000 TL krediler için başvurumuzu gerçekleştirip takip, kredi kullanmak için taşkınlık yaptıktan sonra internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.