Garanti Bankası, Akbank, Denizbank, ve Ziraat Bankası yeni ödemeler için bankadan duyuru paylaştılar!

Garanti Bankası ve diğer 3 banka üzerinden başlatılan yeni kampanya duyurusunda nakit kredi kullanacak olan kişiler için belirli şartlara uygun olarak Kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verileceği açıklandı. 4 banka üzerinden başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak destek kredilerinden faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar için 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi 50.000 TL'ye kadar yapılırken, 50.000 TL üzerindeki ihtiyaç kredisi başvurularında ise 24 ay vadeli 100 bin TL'ye kadar kredi limitleri gelir belgesiz olarak verileceği açıklandı.

Garanti Bankası Akbank Denizbank ve Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler için yapılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında özellikle banka müşterisi olup Kredi ödemelerini internet bankacılığı uygulamaları üzerinden gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler verilecek ve krediler hesaplara yatırılarak kullandırılacak.

Garanti Bankası bireysel tüketici kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusunu bankanın internet sitesi üzerinden ve internet bankacılığı uygulaması üzerinden kolay bir şekilde yapabilmektedir. Ziraat Bankası devlet bankası olmasından dolayı vatandaşlara düşük faiz oranları ile birlikte kredi verdiği için en çok tercih edilen banka olarak göze çarpıyor. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapmak istiyorsanız Kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler verilecek ve krediler hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır.

Akbank ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Cep telefonunuz üzerinden SMS atabilir veya internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi kullanabilirsiniz.akbank ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların kredi puanı uygun olması durumunda bu bankaların vermiş olduğu tüketici kredisi kampanyaları ile birlikte hemen aynı gün içinde sizlere mobil uygulamalar ve internet şubeleri üzerinden ödemeler vermektedirler. 50.000 TL kredi kullanmanız durumunda 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabileceksiniz ve bu bankalardan dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi alabileceksiniz.