Bu sosyal yardımı tüm anneler alabilir! 10 bin 8 lira ve 25000 TL hemen veriliyor! 27-28-29 Mart'ta hesapta

10 bin 8 lira ve 25000 TL hemen veriliyor! 27-28-29 Mart'ta hesapta... Bu sosyal yardımı tüm anneler alabilir! Doğum yapan annelere özel ekonomik destek ödemeleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kadınların hesaplarına nakit şekilde yapılmaktadır. Çalışma hayatında 90 günlük sigorta girişi olan tüm doğum yapan kadınlara özel 112 gün üzerinden hesaplanan yardım ödenmektedir. Üstelik ödeme yapılması için sadece tek bir şart aranmaktadır. Bu şart ise son 365 gün içinde 90 günlük sigorta kaydının olması gerekliliğidir.

90 günlük sigorta kaydı olan tüm doğum yapmış kadınlara en az 8 haftalık dönem için 25 bin TL ödeme yapılmaktadır. Net miktar 8 bin 506 lira, brüt miktar ise 10 bin 8 lira olarak hesaplanmaktadır. Bu ödemeleri alabilmek için sigortalı bir işte çalışıyor olmak ve doğum iznine ayrılmak gerekmektedir. Ödeme ise 112 gün üzerinden yapılmaktadır.

Anne Yardımı Nedir?

Aile Bakanlığı, doğum yapan annelere maddi destek sağlamak için anne yardımı ödemeleri yapıyor. Sosyal yardım programı kapsamında sunulan bu hizmet, anneler tarafından talep edilebiliyor. Anne yardımı alınabilmesi için belirli kurallar ve şartlar bulunmaktadır. Bu kurallar doğrultusunda, vatandaşlar yardım ödemesi alma hakkına sahip olabiliyorlar.

Anne Yardımı Tutarı Ne Kadar?

Anne yardımı ödemelerinin tutarı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü ve sonraki her çocuk için 600 TL anne yardımı ödemesi yapılmaktadır. Bu ödemeler tek seferlik olarak yapılır ve her çocuk için yalnızca bir kez ödeme yapılır. Ayrıca, annenin hayatta olmadığı durumlarda doğum yardımı babalara ödenebilir.

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