İşte Size İmkan! Emekliye Müjdeli Haber! Emekliler Ek Ödeme Olarak 10.000 TL Ödeme Alacaklar!

Emekli olan vatandaşlar, emekli maaşlarını Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları olan Halkbank ve Vakıfbank üzerinden alması durumunda ek ödeme olarak 10000 TL'ye kadar kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak hesaplarına artı para alabilecekler. Düşük faiz oranları ile birlikte alabileceğiniz 10000 TL, ödemelerde, oniki ay vadeli olarakta geri ödemesini yapabileceğiniz bu kampanyalara, emekli maaş hesabınız üzerinden kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak katılabiliyorsunuz. Ziraat Bankası başta olmak üzere, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, kredi kullanacak olan kişilere belirtilen politikalar dahilinde hızlı bir şekilde ödemeler veriliyor.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda kullanabileceğiniz ve kendi banka hesabınız aracılığı ile birlikte alabileceğiniz 10000 TL kredi ödemelerinde sizlere verilecek olan bu kredilerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak işlem yapabilmektedir. En yakın banka şubesi üzerinden işlem yapabileceğiniz bir kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan tutar, hesabınıza yatırılarak kullandırılmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden sizlerde kredili mevduat hesabı başvurusu yapmak istiyorsanız başvurularınızı bankaların internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7 gün 24 saat yapabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde başvurularınızı hemen internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapabilir, hesabınıza artı para on bin TL'ye kadar emekli maaşınız tutarına göre yatırabilirsiniz.

Bankaların sadece internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredili mevduat hesabı başvurusu değil, dilerseniz, bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılabiliyorsunuz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde sizlere 36 ay vadeli olarak işlem yapılarak kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.