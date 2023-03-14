Garanti Bankası açıklama yaptı, Son dakika… Banka hesabı olanlara 34.000 TL Ödeme verilecek!

Garanti Bankası üzerinden yapılan yeni açıklama ile birlikte Kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara 34.000 nakit kredi ödemesi verileceği açıklandı. Garanti Bankası banka hesabı olan vatandaşları kim vermiş olduğu bu ihtiyaç kredisi kampanyasında banka müşterisi olup Kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli Kredi ödemesini hızlı bir şekilde gerçekleştirerek banka müşterisi olması durumunda Kendi hesabına yatırmaktadır.

Garanti Bankası üzerinden yapılan ihtiyaç kredisi başvurularında banka kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirilirken son yapılan gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyasında özellikle de banka müşterisi olup Kredi kullanacak olan vatandaşlara belirtilen şartlara uygun olmaları halinde Kredi ödemeleri verilmektedir.

Garanti Bankası şubelerine giderek kredi başvurusu

Garanti Bankası şubelerine giderek kredi başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve nakit kredi ödemelerini Bu banka üzerinden hızlı bir şekilde alabileceğiniz kampanyalara katılmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve Garanti bankası'nın bireysel müşteri temsilcisi üzerinden dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz.

Garanti Bankası emekli maaşı alan vatandaşlar için...

Garanti Bankası emekli maaşı alan vatandaşlar için de yapılan Bu kampanyada özellikle de nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara belirtilen politikalara uygun olarak Kredi ödemelerini kendi hesaplarına yatıracağını açıkladı. Kredi başvurusunu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisini kendi hesaplarına yatırmak isteyen tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştirilecektir.