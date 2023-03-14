Yapı Kredi Bankası Banka Hesabı, Kredi Kartı Kullananlara, 30.000 TL Ödeme Yapacak, Açıklandı…

Yapı Kredi Bankası banka hesabı olan ve bankadan kredi kartı kullanan kişilere 30.000 TL ödeme yapacağını resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan kişilerin bireysel kredi kampanyasına katılarak alacakları bu ihtiyaç kredilerinde şartlara uygun olan tüm vatandaşlar diledikleri zaman ödemeler yaparak Kredi hesaplarına yatırabilmektedir.

Yapı Kredi Bankası bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasında özellikle de kendi banka müşterisi olan vatandaşlara 30.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde ödeme yapacağını resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsunuz Kredi işlemlerinizi gerçekleştirmek için uygun faiz oranları ile birlikte hemen aynı gün içinde kredi ödemesi alabilir ve bu kredileri hesaplarınıza yatırarak kullanabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası 30.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Size en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Yapı Kredi Bankası şubelerine gideceğiniz zaman kimliğiniz ve gelir belgeniz ile birlikte bireysel müşteri temsilcisine gidebilir ve buradan kredi başvuru formunu alarak ne kadar kredi istediğinizi başvuru formuna yazarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların sms ile de başvuru yapabilecekleri kampanya internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi olarak verilmektedir.

SMS ile başvuru için: Bireysel, TC Kimlik, Aylık Gelir ve Doğum Tarihi Yazarak 4411 numarasına gönderebilirsiniz. Ayrıca bankanın kendi internet sitesinden de kredi başvurusu yapılmaktadır. Bu kredi başvurusunu yaptıktan ve onay aldıktan sonra, en yakın banka şubesine (Yapı Kredi Bankası) giderek kredinizi alabilirsiniz.