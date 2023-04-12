Garanti bankası 8000 TL ödeme veriyor! Banka TC kimlik numarasına ödeme yapıyor, Kimse daha önce almadı!

Garanti Bankası veya 8000 TL Kredi başvurusu başladı! Banka şubelerine giderek, kimlik ve gelir belgesi ile birlikte, krediler işlem yapılmaktadır. 8000 TL kredi almak için başvuru yapacaksanız, kredi notunuza ve faiz oranlarınıza göre krediler hesaplara yatacaktır. Kredi notuna ve faiz oranlarına göre bu krediler 8000 TL olarak verilecek ve bu kredileri hesaplara atarak hemen kullanacaksınız. 8000 TL kredi için banka belirli şartlara göre kredi ödemesi vermektedir. Kredi almak için başvuru yapacak olan kişilere, 3 ay ertelemeli bu krediler, kredi puanına göre ve "TC KİMLİK" üzerinden yapılan sorgulama ile birlikte verilmektedir.

Garanti BBVA 8.000 TL Kredi Başvurusu

Garanti BBVA üzerinden de kimliğinizle banka şubesine giderek aynı gün içinde 8.000 TL 24 ve 36 ay vadeye kadar kullanabilirsiniz. Bankadan kredi kullanacak olan kişinin kredi notu uygunsa en az 3 aylık sigortası olması gerekmektedir. Asgari ücretli olarak sigortası olanlarda bu krediyi hemen kullanabilirler. Banka ayrıca internet sitesi ve internet bankacılığı üzerinden de online kredi başvurusu yapmaktadır. Sizde bu bankadan kredi alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Emekliye 100.000 TL Ödeme

Garanti bankası emekli maaşını kendi bankasından alan kişilere 100.000 TL ödeme verecek. 100.000 TL ödeme vermek için şartlara uygun olan herkes, başvurusunu uygun bulduğunda, emekli maaşlarını taşıyarak kredi alınabilecektir. Kredi almak için 100.000 TL ödeme verilmektedir. 24 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli verilecek bu kredilerde, şartlara uygun olan kişiler, 3 ay ertelemeli kredi başvurusu için en yakın banka şubesinden emekli maaşlarını taşımaları durumunda onay alabilmektedirler.