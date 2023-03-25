2023 Mart Ayı Enflasyon Oranı Açıklandı Mı? Anket Yayınlandı!

Mart ayı enflasyon oranı merak ediliyor. 2023 Mart ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Anket yayınladı. Konu hakkında Merkez Bankası ekonomistler ile yaptığı Piyasa katılımcıları anketi ile yılsonu ve Mart ayı enflasyon beklenti oranları hakkında merak edilenleri araştırdık. İşte konu ile ilgili detaylar…

Gözler Mart ayında açıklanacak verilere çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanması beklenen veriler merak ediliyor. Yıllık yüzde 55,18 oranında gerçekleşen oran, aylık bazda ise 3,15 olarak gerçekleşmişti. Şimdi ise Mart ayında gerçekleşecek Mart ayı enflasyon rakamları merak ediliyor. Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Mart ayına ait tahmini enflasyon oranlarını açıklanacağı tarih merak ediliyor…

Mart Ayı Enflasyon Oranı Ne Zaman Açıklanıyor?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın üçünde açıklana enflasyon oranları vatandaş tarafından merak ediliyor. Mart ayına ait veriler 3 Nisan tarihi itibari ile Pazartesi günü saat 10:00 açıklanması bekleniyor.

Yıllık Enflasyon Oranındaki Beklentiler

Katılımcılar cari yılsonunda tüketici enflasyonu beklentilerini bir önceki anket dönemine yüzde 35,76 oranında gerçekleşirken, bu yıl anket döneminde bu oran 37,72 oranında gerçekleşti. 12 aylık TUFE beklentisi bir önceki dönemde yüzde 30,75 iken, bu anket döneminde oran yüzde 31,63 oranında gerçekleşti.

12 Aya Ait Enflasyon Beklentileri

2023 yılı Mart ayı anket dönemi için ihtimal değerlendirmesi yapan katılımcılar 12 ay sonrasına ilişkin ihtimalleri de değerlendirdi. Tüfe için ortalama yüzde 19,95 ihtimal ile yüzde 20 ile 24,99 Aralığında, yüzde 33,52 ihtimali ise yüzde 35 ile 39,99 Aralığında, yüzde 16,44 ihtimalini yüzde 40 ile 44,99 Aralığında artış olacağı ön görülüyor.

Aynı anket dönemin baz alınarak nokta tahminler esas alındığında yapılan değerlendirmeler göz önünde bulundurularak katılımcıların yüzde 18,42 sinin beklentileri yüzde 20 ile 24,99 Aralığında, yüzde 18,42 oranının beklentisi ise yüzde 30 ile 34,99 Aralığında, yüzde 31,58 beklentisinin ise yüzde 35 ile 39,99 Aralığında olacağı gözlemleniyor.