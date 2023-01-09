Garanti Bankası 7.000 TL ödeme yapacağını duyurdu! Banka müşterisi olmanız yeterli olacak ve hemen ödeme alacaksınız

Bankalar üzerinden yapılan kampanyalarda özellikle kendi banka müşterilerine uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirecek olan Garanti Bankası 7.000 TL kredi için gelir belgesi istemeden vatandaşlara destek vereceğini açıkladı.

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi politikalarına uygun olup nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli 7.000 TL ihtiyaç kredisi ödemesi verilecek ve almış olduğunuz bu kredilerin ilk taksit ödemesini 45 gün veya 90 gün ertelemeli olarak yapabileceksiniz.

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli Kredi ödemeleri verilmektedir ve kredi işlemleri bireysel müşterilere yapılmaktadır.

Garanti Bankası 7.000 TL nakit başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden 7000 TL nakit kredi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz banka müşterisi olmanız durumunda işlemlerinizi gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi başvurunuzu Garanti Bankası mobil uygulaması üzerinden hızlı bir şekilde yapabilir ve 7/24 kredi kullanabilirsiniz.

Garanti Bankası şubeleri üzerinden ATM üzerinden ve müşteri hizmetleri numaraları üzerinden de hesabınızın olması durumunda 7.000 TL ödeme alabilirsiniz.

Garanti Bankası yapmış olduğu düşük limitli kredilerde kişilerin kredi puanı 1100 ve üzerinde olmasını istiyor ve aynı zamanda sigortalı olarak çalışıyor ise son işyerinde 3 aylık sigortasının olmasını emekli ise emekli maaşını Garanti Bankası üzerinden almasını istemektedir. Belirlenen bu şartlara uygun olan tüm vatandaşlara Garanti Bankası hemen aynı gün içinde kredi ödemesi gerçekleştirmektedir.