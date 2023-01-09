Ev alacak milyonlara güzel haber geldi! Zorunlu değilsiniz! Vatandaş artık kandırılamayacak!

Zorunlu değilsiniz! Vatandaş artık kandırılamayacak! Ev alacak milyonlara güzel haber geldi! Bu yeni düzenlemede kişinin ödemesini yapması durumunda konutun sözleşmede belirtilen tarihte teslim edilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmadan cayma hakkı uygulanacak. Böylece tüketicilerin, ödedikleri ücret ve masrafların iadesi ile kredi nedeniyle katlandıkları maliyet azalmış olacaktır.

Konutlarda Devre Mülkte Ön Ödeme Zorunluluğu Kalktı

Yeni düzenlemelerde konut satışında teslim süresi 48 aya çıkarılarak büyük projelerde inşaatın uzun sürmesi nedeniyle 1 yıl ek süre tanındı. Devre mülklerin satışında ise ön ödemeli usul de yasaklandı. Devre mülklerin satışının ve tanıtımının yapılması sırasında satıcı firmaların dönem mülk, paylı mülkiyet, hisseli gayrimenkul satışı gibi isimlerle vatandaşı kandırmasının önü kesildi.

Devre mülk ile ilgili vatandaşın kandırılması ve parasının haksız yere elinden alınması için çok fazla açık bulunmaktaydı. İşte bu açık noktalar karara bağlanarak vatandaşın kandırılmasının önüne geçilmiş oldu.

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