1-2-3 çocuğu olana 30 saniyede ödeme aktif edildi! Totalde 1.300 TL ödeme için ASHB'ye uğrayın! Devlet çocuk sahibi olan vatandaşlara çeşitli destek ödemeleri yapıyor. Bu ödemeler çocuk belirli bir yaşa gelene kadar sürüyor. Doğum yardımı bu ödemelerin en bilinmeyenlerinden birisi oldu. Devlet ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü çocuk için 600 TL tek seferlik bir ödeme aktif ediliyor.

Totalde 1.300 TL ödeme için ASHB'ye uğrayın. 1-2-3 çocuğu olana 30 saniyede ödeme aktif edildi. Devletin bilinmeyen yardımları arasında doğum yardımı da bulunmaktadır. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için aktif edilen ödemelerden birisi de doğum yardımıdır. Bu ödeme aracılığıyla tek seferliliğine 300, 400 ve 600 TL ödemeniz hesabınıza yatırılmaktadır. Elbette bu ödemeden faydalanmak için bazı şartları tamamlamanız gerekmektedir. Bu şartları kapsamlıca haberimizde açıklıyoruz.

ÇOCUK SAHİBİ OLANLARA ÖDENİYOR

Devlet tarafından çocuk sahibi olan vatandaşlara çeşitli destek ödemeleri sağlanıyor ve ödemeler direkt hesaba geçiyor.

PEK BİLİNMİYOR

Doğum yardımı bu ödemelerin en bilinmeyen ödemelerdendir. Bu ödeme çocuk belirli bir yaşa gelene kadar devam ediyor.

300-400-600 TL ŞİPŞAK YATIYOR

Devlet ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü çocuk için 600 TL tek seferlik bir ödeme aktif ediliyor.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi ile başvurular tamamlanıyor. Ödemeler Türk vatandaşları ve Mavi Kart sahiplerine yapılıyor.

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