Garanti Bankası 2000 TL üzerinde ödemeleri bayrama kadar uzattı! Başvuru yapan kişilere 36 ay vadeli verileceği açıkland

Garanti Bankası 2000 TL üzerinde ödemeleri bayrama kadar uzattı! Başvuru yapan kişilere 36 ay vadeli verileceği açıklandı. Nakit isteyenler hemen başvuru yaparak nakit alacak! Garanti Bankası üzerinden resmi internet sitesi aracılığıyla başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşları en düşük limitli olarak 2000 TL en yüksek limitli olarak 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli nakit verileceği açıklandı.

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan başvurular ile birlikte 2000 TL ile 50000 TL arasında 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başvurular, hızlı bir şekilde yapılmaktadır.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak işlem yapabileceğiniz bu kredi kampanyalarına katılacak olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda, işyerlerinde son üç aydır çalışıyor olması gerekmektedir.

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bu duyuru sonrasında 2000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka kredi şartları uygun olması ile birlikte gelir belgesiz olarak kredi alacakları haberi geldi.

Gelir belgesiz olarak kredi başvurusu yapacak olan kişilere en yakın banka şubesine giderek banka, İhtiyaç Kredisi Başvuru Formunu doldurabilir ve Garanti Bankası üzerinden verilen 2000 TL üzerindeki ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunabilirler.

Emekli olan vatandaşlar ise bu kredileri kullanmak istiyorlarsa, emekli maaşını Garanti Bankası üzerinden alması gerekiyor. Garanti bankasına taşınmış olduğunuz emekli maaşı ile birlikte yüksek limitli ihtiyaç kredileri kullanırken, ayrıca diğer bankada olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı da kapatmak istediğinizi belirtirseniz, tüm kredileri tek biryerde toplama kolaylığı sizlere sağlanmaktadır.

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilir, banka şubelerinden işlem yapabilir ve bu bankada hesabınızın olması durumunda mobil uygulama üzerinden kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.