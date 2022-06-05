Garanti Bankası 17.000 TL ile 25.000 TL arasında ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu ve özellikle emekli olan kişilerin altını çizdi. Garanti Bankası 17.000 TL ile 25.000 TL arasındaki ihtiyaç kredisi kampanyasını bireysel müşterilere vermektedir. Garanti Bankası özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların emekli olması durumunda ve emekli maaşı üzerinden kredi alsalar bile 25 bin TL'ye kadar gelir belgesiz olarak Kredi vereceğini açıkladı.

Emekli müşteriler son zamanlarda yapmış oldukları kampanyalar ile birlikte hızlı bir şekilde bankalar üzerinden gelir belgesiz kredi kullanmaya devam ediyor. Garanti Bankası 17.000 TL ile 25.000 TL arasında Kredi kullanacak olan vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda Kredi onayını hemen alabilmektedirler.

36 ay vadeli 24 ay vadeli ve 12 ay vadeli Kredi paketlerinden bir tanesini seçerek Garanti bankası'nın başlatmış olduğu bu kampanyaya bireysel müşterilerin hepsi katılabiliyor. Kredi notu 1100 ve üzerinde olan vatandaşları ile birlikte emekli olan ve devlet memuru olan kişilerin bireysel müşteri olarak kredi kullanabilmeleri için daha önce bankalardan herhangi bir icralık durumu olmamış olması gerekiyor.

Garanti Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler en yakın banka şubesine giderek sadece kimlikleri ile birlikte bireysel müşteri kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilir kredi onayı şube etkisinde verilerek aynı gün içinde bankadan para çekebilir.

Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden ve Garanti Bankası mobil uygulaması üzerinden de verilen bu kredilere katılacak olan kişilerin özellikle internet bankacılığı kredisi almaları durumunda yüksek faizlerle ihtiyaç kredisi almalarına imkan sağlanmaktadır.