T.c kimlik numarasına 22 bin TL ödeme yapılacağı haberi resmi olarak açıklandı

22.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsunuz ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız Yapı Kredi Bankası başlatılan bu Kredi kampanyasında sizlere ön ayak olacaktır. Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında t.c kimlik numarasını bankaya veren vatandaşların Kredi kampanyalarına katılabilmeleri için banka kredi politikalarına uygun bir müşteri olması gerekmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi alacakla vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikten hemen sonra şartları uygun olması ile birlikte 36 ay vadeli olan bu Kredi kampanyasına katılabilmektedir.

Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler cep telefonları üzerinden SMS atarak işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilecek.

SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Cep telefonunuz üzerinden atacağınız ücretli bir mesaj ile birlikte kredi başvurunuzu kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek ve onaylanan tutarı hemen aynı gün içinde banka şubesinden veya internet bankacılığı üzerinden ödemesini alabileceksiniz.

Yapı Kredi Bankası SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu için bireysel yazın boşluk bırakan kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak 44 11 numarasına bu mesajı gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verecek onaylanan tutarı yine Yapı Kredi Bankası şubelerine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte kullanabileceksiniz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden banka müşterisi olan vatandaşlar banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olması durumunda bankanın internet bankacılığında kullanarak da Kredi alabiliyor. İnternet bankacılığı üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlem yapacak olan vatandaşlara Yapı Kredi Bankası 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sunuyor. Yapı Kredi Bankası internet bankacılığı üzerinden işlem yapmak istiyorsanız banka müşterisi olmanız ve banka hesabınız üzerinden internet şifresi oluşturmanız gerekmektedir.