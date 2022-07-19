Emekliye 8800 TL ödeme haberi bu akşam geldi! Emekli tatil sonrası ödeme alıyor

Emekli maaşı alan vatandaşlar için Yapı Kredi Bankası yeni yapmış olduğu kredi kampanyasında gelir belgesi 8800 TL ödeme yapacağını duyurdu. Emekli maaşı hesabınız üzerinden 8800 TL ödeme almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve onaylanan bu krediyi 36 ay vadeye kadar uzun vadelere bölerek nakit ihtiyacınız için rahat bir nefes alabileceksiniz.

Yapı Kredi Bankası kendi Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlara daha düşük faiz oranları ile birlikte bu kredi imkânını banka şubelerine gelmeden de sunmaktadır. Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar banka şartlarına uygun olması durumunda SMS atarak hızlı bir şekilde bankadan kredi kullanılabilecek. Yapı Kredi Bankası müşterileri almış oldukları internet bankacılığı şifresi ile birlikte de Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden 8800 TL ödeme alabilecektir.

Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız internet bankacılığı uygulaması olan Yapı Kredi mobil uygulamasını cep telefonunuza veya tabletinizi indirebilir ve buradan başvurunuzu yapabilirsiniz.

Sms ile başvuru yapmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden atacakları ücretli bir mesaj ile bu bankadan 8800 TL onay alıp almadıklarını görebiliyor. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız kredi puanınızın yüksek olması gerektiğinin altını çizmek istiyoruz. Bireysel yazın boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve emekli maaşınızı yazarak 44 11 numarasına göndermeniz durumunda bankadan kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.