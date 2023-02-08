AKBANK Emekli vatandaşlara 100.000 TL'ye kadar ödeme veriyor! Bu kampanya kaçmaz

Akbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada 100000 TL'ye kadar ödeme alacak olan tüm vatandaşları emekli hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri halinde kredi ödemeleri verileceği açıklandı. Emekli olan kişilerin, promosyon sebebiyle birlikte Tercih etmiş olduğu, bankaların başında gelen Akbank, yapmış olduğu yeni kampanyada 100000 TL kadar gelir belgisiz emekli kredisi vereceğini açıkladı. Akbank üzerinden yüksek limitli, emekli kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde gelir belgesiz olarak belirmektedir.

AKBANK EMEKLİ KREDİSİ

AKBANK üzerinden başlatılan Emekli Kredisi kampanyasında uygun faiz oranları ile birlikte sizler de işlem yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz Akbank Direkt uygulamasını kullanmanız durumunda yüksek limitli krediler, buradan da gelir belgesiz olarak kendi emekli maaş hesabınıza yatırılır. Akbank üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin maaş müşterileri olmaları haricinde, bankalar icralık ve avukatlık bir durumlarının olmaması durumunda kredi ödemesi vermektedir.

Akbank kredi kullanacak olan emeklerin, özelliklede emekli kredisi kampanyasında diğer bankalardaki olan borçlarında kapatmak için destek sağlamaktadır. 24 ve 36 ay vadeli kredi paketlerinden bir tanesini seçerek sizler de 100000 TL'ye kadar kullanacağınız tüm kredilerde ilk taksit ödemenizi 90 gün erteleme yapabilirsiniz. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden elektirk aletleri ve emekli promosyonları ile ilgili detaylı bilgileri öğrenebilir başvurunuzu buralardan da gerçekleştirebilirsiniz.