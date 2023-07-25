Son zamanlarda yapılan açıklamalara göre kredi kartı kullanımında %125'lik bir artış yaşandı. Bu artış bankaların vatandaşlara sunduğu kampanyaların sayısının da artmasına yol açtı. Özellikle özel bankalar, müşterilerine cazip fırsatlar sunarak ihtiyaçlarını indirimli veya hediye olarak karşılama imkanı tanıyorlar. Yapılan bu kampanyalar, bankaların web sayfalarında ve mobil uygulamalarında duyuruluyor ve müşterilerin ilgisini çekiyor.

Özel bankalardan biri olan Garanti BBVA, geçen ay başlattığı ve bu ay da devam ettirdiği özel kampanyasıyla müşterilerine 1000 TL hediye imkanı sunuyor. Kampanyadan faydalanmak için belirli koşulları sağlamak gerekiyor. Mobil bankacılık üzerinden müşteri temsilcisiyle görüşme yapmak ve Garanti BBVA müşterisi olduktan sonra kredi kartından 1000 TL harcama yapmak bu koşullardan bazılarıdır.

Kampanya detaylarına göre, 1-31 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA mobil uygulamasını yükleyen ve Money Bonus kredi kartı veya Bonus kredi kartı başvurularını onaylayan müşteriler, 1000 TL hediye bonus kazanma fırsatına sahip olacaklar. Bu kampanyadan yararlanmak için başvuru yapılan kartın 27 Ağustos-27 Eylül 2023 tarihleri arasında kullanılması gerekmektedir.

Kazanılan bonuslar, müşterinin en çok kullanım yaptığı karta yüklenecektir. Müşteriler, bu hediye bonusu anlaşmalı tüm işyerlerinde kullanabilir ve ücretsiz alışveriş imkanından faydalanabilirler.

Garanti BBVA'nın müşterilerine sunduğu bu kampanya, kredi kartı kullanımını teşvik ederek bankanın müşteri sayısını artırmakta ve vatandaşlara acil para ihtiyacı konusunda yardımcı olmaktadır. Kampanya, mobil bankacılık üzerinden kolayca başvuru yapılabilmesi ve 1000 TL gibi cazip bir hediye sunması nedeniyle büyük ilgi görmektedir.

Müşterilerin bu tür kampanyaları takip etmeleri ve uygun koşulları sağlamaları, özel bankaların sunduğu avantajlardan yararlanmalarını sağlamaktadır. Ancak, her kampanya için geçerli olan süreler ve koşullar bankadan bankaya farklılık gösterebileceğinden, müşterilerin detayları dikkatlice incelemeleri önemlidir.