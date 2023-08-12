Yaşanan küresel ve yerel zorlukların ışığında, çeşitli ürün ve hizmetlerin fiyatları sürekli olarak artmaktadır. Bunun sonucunda vatandaşların satın alma gücü önemli ölçüde etkilenmiş ve finansal esneklikleri kısıtlanmıştır. Bununla birlikte, bankaların promosyon faaliyetlerini yakından takip eden bireyler, mali yüklerini hafifletebilecek her türlü fırsatı değerlendirmeye çalışıyor. Garanti’de son kampanyası ile dikkat çekiyor.

Sürpriz kampanyalarıyla bilinen Garanti BBVA web sitesinden duyurduğu heyecan verici bir kampanya ile bir kez daha gündemde. Bankanın bu kampanyası 1000 liralık önemli bir indirim sunuyor. Şimdi Garanti BBVA'nın sunduğu bu dikkat çekici kampanyanın ayrıntılarına bakalım.

KAMPANYADAN NASIL YARARLANILIR?

Kampanyadan yararlanmak için Garanti BBVA Mobil uygulaması veya Garanti BBVA İnternet Bankacılığı'ndaki Kampanyalar bölümünden ETS tur indirim kodu almanız gerekiyor.

Bankanın web sitesindeki kampanyalar alanına erişmek için mobil uygulamadaki zil simgesine tıklamak ve ardından sağ üst köşede bulunan hediye paketi simgesini seçmek yeterli olacaktır. Verilen her kod benzersizdir ve kişiye özeldir. ETS tur indirim kodları 30 Eylül 2023 saat 23.59'a kadar geçerli olacaktır.

GARANTİ 1000 TL KAMPANYASININ AYRINTILARI

Garanti BBVA tarafından sunulan kampanyaya göre, 20 Temmuz - 20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak alışverişlerde net 1000 TL indirim uygulanacak. Bu özel teklif, Garanti BBVA'ya yeni üye olan ve başvuru sürecinde özellikle Garanti BBVA Müşterisi Olmak İstiyorum adımı üzerinden ETSTUR23 promosyon kodunu giren bireysel banka müşterilerine sunuluyor.

ETSTUR23 promosyon kodundan yararlanmak için ilgili kampanya sayfasında belirlenen kod giriş alanına girmeniz yeterlidir. Bu seçeneği Garanti BBVA Mobil'de Profil ve Ayarlar adımının altındaki Promosyon Kodu Paylaş/Giriş alanında bulabilirsiniz. Tüm koşulları sağlayan ve promosyon kodunu başarıyla giren müşteriler, ETS'nin web sitesi veya mobil platformundan yapacakları 10 bin TL ve üzeri alışverişlerde 1000 TL'lik cömert bir indirim almaya hak kazanacak.