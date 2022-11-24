Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi'ye yol gözüktü! Taraftarları üzecek transfer haberi

Sarı-Kırmızılılar'ın ünlü golcüsüne İspanya ve İtalya'dan ilgi gösteren kulüpler olduğu gündeme geldi. İtalya'dan Calciomercato'da yer alan habere göre; Inter'in kapısını ısrarla çalan ünlü kulüpler arasında Fransız ekibi Paris Saint Germain'in olduğu belirtildi. PSG, Inter'den Lautaro Martinez'i kadrosuna katmak ve hücum hattını böylece güçlendirmek istiyor.

60 MİLYON EURO NAKİT + ICARDI

İtalya'da bu sezon Inter forması ile 21 maçta 8 gol 5 asist üreten Arjantinli futbolcu Lautaro Martinez'in transferi için PSG'nin planı belli oldu. Fransız ekibinin, Lautaro Martinez'in transferi için golcü ismi takasta kullanılabileceği öne sürüldü.

BEKLENTİLERİ 100 MİLYON EURO

Buna göre; PSG, 60 milyon euro nakit paraya ek olarak Icardi'yi de Inter'e vermeyi planlıyor. Inter'in ise Lautaro Martinez'in transferinden 100 milyon euro civarında bir gelir elde etmeyi hedeflediği ve henüz bir uzlaşma olmadığı ifade edildi.

ATLETICO MADRID DE İSTİYOR

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Icardi ile ilgili transfer iddiaları sadece bununla sınırlı değil. İspanya Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, öncelikle Romelu Lukaku'nun transferini istedi. Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı kadrosunda olan ve sakatlık geçiren golcü futbolcunun alternatifinin ise Mauro Icardi olduğu gündeme geldi.

'SIMEONE'NİN LİSTESİNDE'

Çizme basınında yer alan haberde; Simeone'nin listesinde alternatif olarak Mauro Icardi'nin olduğu hatırlatıldı. Icardi bu sezon Galatasaray'da 6 maçta 460 dakika süre aldı ve 4 gol 3 asistlik performans sergiledi. Oyuncunun, üst düzey liglerde beklentilere yanıt verebilecek bir isim olduğu vurgulandı. Icardi'nin transferi için iki kulüp devrede. Ayrıca Avrupa'dan başka kulüplerin de takipte olduğu biliniyor.