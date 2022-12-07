Galatasaray'da yeni bir yıldız küllerinden doğuyor! Daha 19 yaşında! Taraftar çıldıracak!

Galatasaray, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası sebebiyle verilen arayı hazırlık maçları yaparak değerlendirirken, 19 yaşındaki futbolcunun performansı dikkati çekti.

BARAN ASİST YAPTI

Baran Aksaka, İspanyol ekibiyle oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt'un yerine oyuna dahil oldu. Aksaka, 58. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın attığı golde asisti yapan futbolcuydu. Bu gol skoru 4-2'ye getiren gol olarak kayıtlara geçti.

ÇOK AMAÇLI BİR OYUNCU

1.78 boyundaki Baran Aksaka, önlibero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında forma giyebiliyor. 30 Haziran 2025 tarihine kadar Cimbom ile sözleşmesi bulunan futbolcu, Galatasaray taraftarlarının da beğenisini kazandı.

MAÇIN ARDINDAN NELER SÖYLEDİ?

1-0 kaybedilen Rayo Vallecano maçında da 67. dakikadan itibaren Kazımcan'ın yerine oyuna giren Baran Aksaka, 4-3'lük karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmeler yaptı. Genç futbolcu, "Her şeyden önce bu bir hazırlık maçı. Bence iki maçta da bireysel olarak iyi oynadığımı düşünüyorum. Maçı çevirebilirdik. Galip de gelebilirdik. Derslerimizi çıkaracağız. Okan Buruk hocamız genç oyunculara şans veriyor. Maçı bitiren kadronun neredeyse hepsi altyapıdan gelen oyunculardı" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 10 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılılar, Antalya'daki kampta 16 Aralık Cuma günü ise Fransız ekibi Toulouse ile karşı karşıya gelecek.

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