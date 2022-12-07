3,352 TL ödemeniz e-Devlet üzerinden aktif edildi! T.C Kimlik sonu 1, 3, 5, 7, 9 olanlara saniyesinde yatıyor!

T.C Kimlik sonu 1, 3, 5, 7, 9 olanlara saniyesinde yatıyor. 3,352 TL ödemeniz e-Devlet üzerinden aktif edildi. Aralık ayının ortalarına yaklaştığımız günlerde ödeme alan yüz binlerce kişi paraların yatacağı tarih hakkında duyuruya odaklandı. SED ve evde bakım maaşı ödemesi tarihleri için geri sayım sürüyor. Ay ortasında para hesaplara yatacak.

Evde bakım maaşı ve SED yardımı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bir ödemedir. Sosyal ve Ekonomik Destek adı altında yapılan SED ödemeleri ve evde bakım maaşı ödeme tarihleri merak konusu oldu. Ödemeler ay ortalarına doğru, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirtilen hesap numaralarına yatacak. Öte yandan T.C Kimlik sonu 1, 3, 5, 7, 9 olanlar için detaylı tarih bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI AY ORTASINDA YATACAK

Evde bakım maaşı ödeme tarihleri her ay duyuruluyor. Ancak bilindiği üzere ödemeler ayın 15'inden sonra yatırılıyor.

3.340 TL ÖDENİYOR

Son olarak 2022 Temmuz'da yapılan artışla birlikte evde bakım maaşı 3.340 TL olarak güncellendi. Ocak 2023'te bir zam daha yapılacak.

ÖDEMELER SÜRÜYOR

SED ve evde bakım maaşı ödemesi tarihleri için geri sayım devam ediyor. SED ödeme tarihleri ise henüz açıklanmadı.

1.260 TL VERİLECEK

SED ödemeleri kapsamında ödeme alan vatandaşlara 1.260 TL ödeme yapılıyor. Ödemeler ihtiyaç sahibi ailelere yapılmaktadır.

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