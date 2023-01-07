3600 günden emeklilik müjdesi geldi! Yaş şartı kaldırıldı, erken emeklilik hakkı tanındı! Vatandaş mest oldu

Yaş şartı kaldırıldı, erken emeklilik hakkı tanındı! Vatandaş mest oldu... 3600 günden emeklilik müjdesi geldi! Türkiye’de milyonlar son birkaç yıldır EYT düzenlemesi için verilecek müjdeli habere odaklanırken SGK 1999 öncesi ve sonrası emeklilik tablosu yayınlayarak merak edilen soruları yanıtlamış oldu. 1999 senesinde yapılan yasal düzenleme ile emeklilik şartları değiştirilmiş ve mevcutta uygulanan prim gün sayısı ile fiili hizmet süresi şartlarına yaş şartı da eklenmiştir. İşte 1999 yılındaki değişim öncesinde sigortalı olarak işe başlayanların durumları ile ilgili bir belirsizlik söz konusu olmaktadır.

3600 prim ödeme gününü dolduran kadınlarda EYT’den emekli olur mu?

3600 prim ödeme gününü dolduran kadınlar, 15 yıllık çalışma süresinin ardından emekli olma hakkını elde edebilmektedir. Bu durum özellikle 23.05.2002 tarihi öncesi sigortası başlayan kişiler için geçerli olmaktadır Böylece 50 yaşını doldurmuş olan kadınlar elde etmiş olduğu hakkı kullanarak emekli olabilirler.

3600 Günde Emekli Olmak

3600 gün yani sigorta primi tamamladıktan sonra emekli olmak oldukça olasıdır. 3600 gün yani 10 sene prim ödemek biçiminde emeklilik isteğinde bulunarak tazminatınızı alıp ayrılmak isteyen vatandaşlar da vardır.

15 sene sigortalılık hali

3600 gün ile emeklilik olabilmek hedefiyle belli ölçütleri yerine getirilmesi lazım olur. Genellikle de sigorta girişini 8 Eylül 1999 tarihinden evvel yapılmış olması istenmektedir. 8 Eylül 1999 tarihinden evvel sigorta girişi tespit edilen kişilerin, 15 senelik sigortalılık vakitlerini bitirmesi de gene aynı biçimde 3600 gün ile emekliliğin diğer bir şart olarak karşımıza geliyor.



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