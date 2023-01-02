Galatasaray’da Ocak ayı transfer bombası! Meksikalı yıldız ortalığı karıştıracak! Taraftar mest olacak!

Sarı-Kırmızılılar, Omar Campos’un peşini bırakmıyor. Haberde, “Türkiye’den Galatasaray, birkaç gün önce Omar Campos için Santos Laguna’ya resmi teklif yaptı, ancak bu reddedildi. Galatasaray, Campos’tan vazgeçmiyor. Santos’a 4.5 milyon dolarlık yeni bir teklif yaptı. Lugano Santos, Omar için 6 milyon dolar talep ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Laguna ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunan Campos, bu sezon Meksika ekibinin formasıyla kupada 2, ligde ise 17 maça çıktı. Bu maçlarda 1 gol atarken 3 asist yaptı. 20 yaşındaki futbolcu kariyerinde 71 maçta 3 gol, 7 asistle oynuyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yönetimle yaptığı görüşmede Omar Campos transferinin bir an önce sonuçlanmasını istiyor. Sarı-Kırmızılılar, Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt’tan bir türlü istediği verimi alamadı.

Tecrübeli oyuncuyla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bir diğer sol kanat oyuncusu Kazımcan Karataş ise sakatlığı nedeniyle takımına katkıda bulunamıyor. Emre Taşdemir’in ise istikrarsız oyunu, Galatasaray’ı sol kanat transferine mecbur bırakıyor.

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