Galatasaray ve Beşiktaş o oyuncu için kapışıyor! Ocak ayında piyasayı sarsacak!

Medipol Başakşehir’de teknik direktör Emre Belözoğlu tarafından kadro dışı bırakılan 33 yaşındaki sol kanat oyuncusu Hasan Ali Kaldırım ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Tecrübeli oyuncunun menajeri, yıldız oyuncuyu Galatasaray ve Beşiktaş’a teklif etti. van Aanholt’un formsuzluğu ve Kazımcan Karataş’ın sakatlığı sonrası arayışta olan G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, Hasan Ali Kaldırım teklifine vereceği cevap merak ediliyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de Ocak ayından sonra yoluna Masuaku ile devam etmek istemiyor. Umut Meraş’ın performansından da memnun olmayan tecrübeli çalıştırıcının Hasan Ali Kaldırım ile ilgili kararı önümüzdeki günlerde netleşecek.

Hasan Ali Kaldırım’ın Başakşehir ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu yüzden İstanbul ekibinin oyuncusunun transferine izin vermesi bekleniyor. Bilindiği gibi 33 yaşındaki futbolcu daha önce Kayserispor ve Fenerbahçe formaları da giymişti.

35 kez A Milli Takım forması giyen Hasan Ali Kaldırım, bu sezon forma giydiği 15 karşılaşmada 1 gol atarken 2 de asiste imza attı. Tecrübeli futbolcu, 2020 yılında Fenerbahçe’den Başakşehir’e bedelsiz olarak transfer olmuştu.

