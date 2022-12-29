Galatasaray transferde rakiplerine hodri meydan dedi! Barcelonalı yıldız geliyor!

Manchester United’a yakın kaynaklar, tecrübeli futbolcunun yeniden Ada’ya dönüşünün yakın olduğunu öne sürdü.

UNITED, MEMPHIS İLE MASAYA OTURACAK

İngiltere’deki haberlere göre; Manchester United, sözleşmesi sezon sonuna bitecek 28 yaşındaki futbolcu için ciddi bir opsiyon durumunda. Ocak ayında futbolcu ile masaya oturulacak ve önümüzdeki günlerde transferde resmi adımlar atılacak.

ADA’YA SICAK BAKIYOR

Manchester United, Hollanda ve Gana vatandaşlığı bulunan futbolcuyu kiralama yöntemini de masada tutuyor. Süreç çok yakın zamanda şekillenecek. Ayrıca United menajeri Eric ten Hag ile PSV’de birlikte çalışan futbolcunun da Ada’ya dönmeye sıcak baktığı öne sürülüyor.

‘MEMPHIS OLGUNLAŞTI’

Bu arada Manchester Evening’de yer alan haberde, “Depay artık olgunlaştı ve merkez forvet haline geldi. Manchester United’a kısa vadeli dönüşü (kiralık) her iki kulüp açısından da uygun bir karar olacak” ifadeleri dikkati çekti.

HOLLANDA VE FRANSA KARİYERİ

Kariyerine PSV Eindhoven’da başlayan Memphis Depay, 2015-2016 sezonunda Manchester United’a transfer olmuştu. İlk sezonunda 45 maçta 7 gol 3 asist üreten futbolcu, 2016-2017 sezonunda Kırmızı-Şeytanlar’da 8 maçta oynadıktan sonra Fransız temsilcisi Lyon’a gitti ve kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 2016-2017 sezonunda Ligue 1 ekibinde 18 maçta 5 gol 7 asist kaydeden futbolcu 2017-2018 sezonunda ise adeta patlama yaptı.

LYON'DA COŞTU...

Memphis Depay, Lyon formasıyla 2017-2018’de 51 maçta 22 gol 16 asist, 2018-2019 sezonunda 53 maçta 14 gol 18 asist, 2019-2020 sezonunda 22 maçta 15 gol 2 asist ve 2020-2021 sezonunda da 48 maçta 26 gol 13 asistle tüm dikkatleri üstüne çekti. Memphis daha sonra Barcelona’ya transfer oldu.

haber24.com özel haber