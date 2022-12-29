%0.99 1.10 1.50 ile ihtiyaç kredisi veren bankalar! 2023'e özel yeni kampanyaları devreye aldılar!

2023'e özel yeni kampanyaları devreye aldılar! %0.99 1.10 1.50 ile ihtiyaç kredisi veren bankalar! Yeni yıl öncesi nakit kredisi avantajları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bankalar çeşitli kampanyaları devreye alırken %0.99 1.10 1.50 ile ihtiyaç kredisi veren bankalar en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Bu kapsamda en uygun krediyi veren bankayı sizler için derledik. Geçtiğimiz dönemde %0.99 1.10 faizle kredi veren bankalar olsa da şu sıralar benzer kampanyaya rastlanmadı.

Yılbaşı kredisi veren bankalar milyonlarca kişi tarafından merakla araştırılıyor. En uygun hesaplama araçlarını devreye alarak editörlerimiz sizlere ihtiyaç kredisi faiz oranlarını kapsamlıca sunuyor. Bankaların yeni fırsatlarını merak edenler için tüm faiz oranları haberimizde derlenmiştir.

ZİRAAT BANKASI

Taksit

2.008,57 TL

Faiz Oranı

%1,79

Toplam Ödeme

72.571,00 TL

BURGANBANK

ON

Dijital Yeni Yıl Kredisi

Faiz Oranı

%1,59

Aylık Taksit

195,77 TL

Toplam Ödeme

7.072,72 TL

VAKIFBANK

Taksit

2.054,80 TL

Faiz Oranı

%1,91

Toplam Ödeme

74.235,45 TL

HALKBANK

Hızlı Kredi

Faiz Oranı

%1,89

Aylık Taksit

207,76 TL

Toplam Ödeme

7.504,36 TL

ENPARA

Taksit

2.085,94 TL

Faiz Oranı

%1,99

Toplam Ödeme

75.093,84 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı

%2,01

Aylık Taksit

212,67 TL

Toplam Ödeme

7.681,12 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı

%2,05

Aylık Taksit

214,32 TL

Toplam Ödeme

7.740,52 TL

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