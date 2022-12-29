%0.99 1.10 1.50 ile ihtiyaç kredisi veren bankalar! 2023'e özel yeni kampanyaları devreye aldılar!
Yılbaşı kredisi veren bankalar milyonlarca kişi tarafından merakla araştırılıyor. Yeni yıl öncesi nakit kredisi avantajları yoğun ilgi görmeye devam ediyor.
2023'e özel yeni kampanyaları devreye aldılar! %0.99 1.10 1.50 ile ihtiyaç kredisi veren bankalar! Yeni yıl öncesi nakit kredisi avantajları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bankalar çeşitli kampanyaları devreye alırken %0.99 1.10 1.50 ile ihtiyaç kredisi veren bankalar en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Bu kapsamda en uygun krediyi veren bankayı sizler için derledik. Geçtiğimiz dönemde %0.99 1.10 faizle kredi veren bankalar olsa da şu sıralar benzer kampanyaya rastlanmadı.
Yılbaşı kredisi veren bankalar milyonlarca kişi tarafından merakla araştırılıyor. En uygun hesaplama araçlarını devreye alarak editörlerimiz sizlere ihtiyaç kredisi faiz oranlarını kapsamlıca sunuyor. Bankaların yeni fırsatlarını merak edenler için tüm faiz oranları haberimizde derlenmiştir.
ZİRAAT BANKASI
Taksit
2.008,57 TL
Faiz Oranı
%1,79
Toplam Ödeme
72.571,00 TL
BURGANBANK
ON
Dijital Yeni Yıl Kredisi
Faiz Oranı
%1,59
Aylık Taksit
195,77 TL
Toplam Ödeme
7.072,72 TL
VAKIFBANK
Taksit
2.054,80 TL
Faiz Oranı
%1,91
Toplam Ödeme
74.235,45 TL
HALKBANK
Hızlı Kredi
Faiz Oranı
%1,89
Aylık Taksit
207,76 TL
Toplam Ödeme
7.504,36 TL
ENPARA
Taksit
2.085,94 TL
Faiz Oranı
%1,99
Toplam Ödeme
75.093,84 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı
%2,01
Aylık Taksit
212,67 TL
Toplam Ödeme
7.681,12 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı
%2,05
Aylık Taksit
214,32 TL
Toplam Ödeme
7.740,52 TL
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