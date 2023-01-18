Galatasaray transfer ederse olay olur! Yeni Drogba bulundu!

Son dakika transfer haberi…Süper Lig’in ilk yarısını 42 puanla zirvede tamamlayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise Corendon Alanyaspor’u deplasmanda 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Nelsson ve Mertens’in golleriyle kazanan Okan Buruk’un öğrencileri sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor. Üst üste galibiyetler alan Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom’un 8 Şubat’a kadar transferde hareketli saatler yaşaması bekleniyor.

UĞUR ÇİFTÇİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Galatasaray transferde sessiz ama derinden ilerliyor. Sarı-Kırmızılılar, hem Sivasspor’la hem de Uğur Çiftçi'yle transfer konusunda anlaşsa da takasta önerilen Emre Taşdemir'in teklifi henüz kabul etmemesi, süreci uzatıyor. Galatasaray ile ismi geçen bir başka oyuncu da Hollandalı orta saha Branco van den Boomen… Cimbom, Fransız ekibi Toulouse’dan gelecek cevabı bekliyor.

DAVID FOFANA İÇİN OPSİYON PAZARLIĞI

Cimbom’da forvet hattı için ismi geçen oyuncular arasında ilk sırayı Chelsea’nin genç santraforu David Fofana alıyor. Galatasaray, Molde formasıyla golleri sıralayan ve 65 maçta 24 gol, 10 asistle oynadıktan sonra sene başında 12 milyon Euro’ya Chelsea'ye transfer olan yıldız oyuncu için ısrarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamak istiyor. Ancak satın alma opsiyonunu da elinden tutmak istiyor. Bu yüzden pazarlıklar devam ediyor.

FOFANA EFSANE DROGBA’YA BENZETİLİYOR

David Fofana’nın Fildişi Sahilli olması ve Chelsea’ye imza atması sebebiyle Didier Drogba’ya benzetilen genç yıldız, bitirici vuruşlarının yanı sıra patlayıcı gücüyle dikkat çekiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un da genç yıldızın transfer edilmesi için yönetimle sürekli temas halinde olduğu belirtiliyor.

haber24.com özel haber