Duyanları dumur eden müthiş iddia! Fenerbahçe alırsa olay olur! Taraftarlar mesaj yağdırdı

Sarı-Lacivertliler, kış transfer döneminde birbirinden ünlü yıldızları renklerine katarak adeta gövde gösterisi yaptı. Fenerbahçe, transferde yine büyük oynadı ve dünyaca ünlü yıldız için hamle yaptı. İşte Fenerbahçe’nin Hakim Ziyech için yaptığı o hamle… Ayrıntılar haberimizin detayında.

SAMET AKAYDIN’I KADROYA KATTI

Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi başlar başlamaz kadrosuna adana Demirspor’dan Samet Akaydın’ı kattı. Sarı-Lacivertliler bu transferle savunmanın göbeğini daha da güçlendirmiş oldu. Sarı Kanarya, bu transfer için Adana Demirspor’a 3.7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Yeni takımıyla 3.5+1 yıllık sözleşmeye imza atan başarılı oyuncu, "Her futbolcunun hayalidir Fenerbahçe forması giymek. Çok büyük bir camiaya geldim. İnşallah iki takım için de hayırlısı olur" dedi.

OOSTORWOLDE İLE SOLU GÜÇLENDİRDİ

Fenerbahçe, sonrasında İtalya temsilcisi Parma’nın Hollandalı sol kanat oyuncusu Jayden Oosterwolde ile sözleşme imzalandı. 4.5 yıllığına imza atan Oosterwolde, “Fiziksel ve mental anlamda kendisini hazır hissettiğini belirten genç oyuncu, “Fenerbahçe'ye yardımcı olmak için her zaman hazırım. Taraftarlara, bu takıma neler verebileceğimi göstermek istiyorum. Bunu da yapabileceğimi biliyorum. Fenerbahçe'ye şampiyon olma yolunda yardımcı olmak için geldim” ifadelerini kullandı.

EMRE DEMİR’İ BARCELONA’DAN ALDI

Sarı-Lacivertliler, Barcelona ile sözleşmesini fesih eden Emre Demir’i de renklerine kattı. Süper Lig tarihinin en genç golcüsü (15 yıl, 9 ay, 25 gün) olan Emre Demir, Kayserispor altyapısında yetişti ve 2019’da profesyonel oldu. Başarılı futbolcu, sezon başında 2 milyon Euro bedelle Barcelona’nın B takımına transfer edilmişti. Sarı Kanarya, Emre Demir ile de 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

KAYSERİLİ ONUR BULUT DA TAMAM

Fenerbahçe’nin transferde durmaya niyeti yoktu… Sarı-Lacivertliler son olarak Kayserispor ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan başarılı sağ kanat oyuncusu Onur Bulut ile anlaştı. Tecrübeli oyuncu gelecek sezondan itibaren Fenerbahçe forması giyecek. Son dönemde gösterdiği başarılı performansla milli takıma kadar yükselen Onur için, Süper Lig’in diğer devleri de pusuda bekliyordu.

ZIYECH İÇİN 5 MİLYON EURO

Fenerbahçe bu transferleri bitirirken gözü Avrupa’nın en önemli 10 numaralarından biri olan Hakim Ziyech’teydi… Fenerbahçe, Faslı yıldız orta saha için menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı-Lacivertliler, Hakim Ziyech için 1.5 yıllık kiralama teklifi yaptı. 1.5 yıl için 5 milyon Euro maaş teklif etti. Ancak oyuncu tarafı olumlu ya da olumsuz anlamda bir dönüş yapmadı.

PSG’YE TRANSFERİ İPTAL OLDU

Hakim Ziyech, Fransız devi Paris Saint Germain ile anlaştı. Ancak transferde pürüz çıktı. PSG’nin Hakim Ziyech transferi, Chelsea’nin belgeleri zamanında göndermemesi nedeniyle iptal oldu. Chelsea, gerekli belgeleri tam 3 kez yanlış gönderdi ve transfer iptal oldu. İngiliz ekibi, bir benzer durumu, Batshuayi’yi kiralık yerine bonservisiyle satmak için Nottingham Forest’a sürekli hatalı ve eksik belge yollayarak yapmıştı. Avrupa’nın önemli liglerinde transfer sona erdi. Süper Lig’de ise 8 Şubat’a kadar devam ediyor.