11 milyon emekli için gün geldi ve çattı! Cumhurbaşkanı da gece imzaladı: Ek ödeme hesaplarda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında nakit ihtiyacı olan tüm emeklilere hemen aynı gün içinde devlet destekli ek ödemeler verilecek, bankaların listesi yayınlandı.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz kampanyalara katılarak, devlet destekli kredi ödemelerinden faydalanabilecek ve 50000 TL ödeme alabileceksiniz. 50000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara bankalar uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlar, yapmış oldukları bu kampanyaların başvurularının Ocak ayı şubat ayı ve mart ayında yapmış olmaları durumunda düşük faizlerle yararlanarak devlet destekli kullanabilecek.

Başvuru yapmak isteyen tüm emekliler maaşlarını bankalar üzerinden alıyorlarsa başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabilmektedirler.

Emekli maaş hesapları üzerinden hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri başvuruları nasıl yapılır?

Emekli maaş hesabınız aracılığıyla birlikte sizlerde Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden destekli kredi kampanyasına katılarak kredi kullanmak istiyorsunuz, banka müşterisi olmanız durumunda, işlemlerinizi hızlı birşekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Emekli maaş alan tüm vatandaşlar, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi almak istiyorlarsa, kredi işlemlerinde banka şubeleri üzerinden bireysel müşteri temsilcisi aracılığı ile birlikte yapabilmektedir.

50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için yapılan bu işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilerin banka müşterisi olması durumunda daha avantajlı kredi paketleriyle birlikte gelir belgesiz krediler alabileceğini söylemek isteriz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaş almayan vatandaşlar, maaş, taşıma işlemlerini bu bankadan gerçekleştirmeleri durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Emekli maaşınızı bu bankaları taşıyarak, 50000 TL değil, daha yüksek limitlerde kredi kullanmanız mümkün olacak ve kredi işlemlerinizi hızlı bir şekilde banka bireysel müşteri temsilcisi üzerinden yapacaksınız.

Kamu bankaları üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan tüm emeklilere devlet destekli olarak verilecek bu krediler haricinde aynı zamanda borç kapatma kredileri konut kredileri ve taşıt kredileri de düşük faiz oranlarıyla birlikte verilerek hızlı bir şekilde ödenecektir.

Devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm vatandaşlara kamu bankaları uygun faizlerle işlem yaparak, kredi işlemlerini gerçekleştirecek ve onaylanan bu kredileri, hesaplara yatırarak kullanmamıza olanak sağlayarak, güncel olan borçlarınızı kapatacaktır.