Gabon ve Togo, Fransız Etkisine Son Darbeyi Vurdu

Gabon'un dışişleri bakanı Michael Moussa-Adamo, Orta Afrika ülkesinin geçen ay İngiliz Milletler Topluluğu'na katılmasından kısa bir süre önce Al Jazeera'ya “Geleneksel kutuplaşma değişiyor ve bununla birlikte Gabon da değişmeli” dedi. Togo ile birlikte, ikilinin Londra ile hiçbir tarihi bağlantısı olmamasına rağmen, İngiltere'nin çoğunlukla eski kolonilerden oluşan kulübüne katılan en son Frankofon Afrika ülkesi oldu.

İki Afrika ülkesi, bir zamanlar Paris tarafından desteklenen hanedan diktatörlükleri tarafından yönetilen “Fransa'nın arka bahçesi” olarak görülüyordu.

Bu nedenle, Anglofon topluluğunun ekseni, Mali, Gine ve Burkina Faso'da Fransız yanlısı liderleri devirmek için gerçekleştirilen ardışık darbelerin ardından Afrika'daki Fransa için son darbe olarak görülüyor.

Dakar merkezli ekonomist ve Batı Afrika Think-Teşekkür (WATHI) siyasi analisti Gilles Yabi, “Fransa için kesinlikle iyi bir haber değil” dedi. “Fransa ile gelişen bir ilişkinin ve Fransa'nın artık bu ülkelerin münhasır ve özel ortağı olmadığı gerçeğinin bir teyidi olarak bir darbe olarak algılandı.”

Her iki ülke de Commonwealth'e katılmanın temel motivasyonunun Anglofon iş ve kalkınma ortakları dünyasına maruz kalmak olduğunu söyledi. Eski Fransız ülkelerinde yaşayan birçok insan, Britanya'nın eski sömürgelerinin Frankofon emsallerinden çok daha hızlı geliştiğine inanıyor.

Gabonlu girişimcilere yatırım yapan bir fon olan ESP'nin kıdemli proje yöneticisi Nima Yussuf, "İnsanlar son derece heyecanlı" dedi. “Eskiden Frankofon olan ancak şimdi İngiliz Milletler Topluluğu'nun bir parçası olan Ruanda'nın beğenilerini ve ülke için sahip olduğu faydaları görüyorlar. Yatırım, görünürlük ve ortaklıklar konusunda heyecanlılar”.

Fransız karşıtı duygular, Fransa ile bağları olan liderleri endişelendiriyor

Bir başka neden de, Fransa ile güçlü bağları olan Afrikalı liderlerin, bu bağlantılar nedeniyle bölgedeki hükümetlere yönelik eleştirileri eşitleyen sivil toplum ve muhalefet gruplarını engellemek için kendilerini Paris'ten uzaklaştırmaya istekli olmalarıdır.

Mali, Burkina Faso ve Gine'deki askeri darbeler, Fransa ile güçlü ilişkilerden çıkar sağlayan ve yükselen ekonomik ve güvenlik sorunlarına daha az önem veren liderleri görevden aldıkları için yaygın bir halk desteği aldı. Burkina Faso Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore Ocak ayında ordu tarafından devrildiğinde, Fransa'nın onu başkent Ouagadougou'dan tahliye etmeyi teklif ettiği bildirildi.

Frankofon Afrika'nın önde gelen sömürge karşıtı şahsiyetlerinden Kémi Séba, Sahel'deki bu olayların Frankofon Afrika'da yankılanarak Fransız karşıtı duyguları pekiştirdiğini söyledi.

“Mali, Burkina Faso ve Gine örneği, Frankofon Afrika'da bir vızıltı yarattı ve bölgedeki diğer ülkelerde benzer düşünme biçimlerine yardımcı olacak” dedi. Yıl sonu ve gelecek yılın başında bir veya iki rejim değişikliğinin daha olacağını düşünüyorum” dedi.