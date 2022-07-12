ABD ve Japonya, Ukrayna Savaşının Ekonomik Etkileri Konusunda İşbirliği Yapmayı Kabul Etti

ABD ve Japonya'nın üst düzey ekonomi yetkilileri, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını kınadıklarını yinelerken, artan gıda ve enerji fiyatlarıyla mücadele için birlikte çalışma sözü verdiler.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki Salı günü savaşın döviz kuru oynaklığını artırdığını ve ekonomik ve finansal istikrar için risk oluşturduğunu söyledi.

İki taraf, Yediler Grubu (G7) ve 20'ler Grubu (G20) ekonomik gruplarının üyeleri olarak taahhütleri kapsamında para birimi konularında birlikte çalışma sözü verdi.

İki taraf Tokyo'daki görüşmelerinin ardından yaptıkları ortak açıklamada, "Döviz piyasaları konusunda yakın istişarelerde bulunmaya ve G7 ve G20 taahhütlerimize uygun olarak para birimi konularında uygun şekilde işbirliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.

İki lider Rusya'nın "Ukrayna'ya karşı kışkırtılmamış, haksız ve yasadışı savaşını" ortaklaşa kınadı ve ekonomik zorlukların üstesinden gelmesinde Kiev'i desteklemek için birlikte çalışacaklarını söyledi.

Ortak açıklamada, her iki tarafın da "uygun olduğunda" Rus petrolü için tavan fiyat uygulama çabalarını memnuniyetle karşıladığı, ancak böyle bir plan için somut bir anlaşmanın yer almadığı belirtildi.

Washington, küresel petrol fiyatlarının üst sınır olmaksızın yüzde 40 artarak varil başına 140 dolara çıkabileceği uyarıları arasında Moskova'nın savaşı finanse etmek için daha yüksek petrol fiyatlarını kullanmasının engellenmesini önerdi.

Üst düzey bir ABD Hazine yetkilisi Salı günü erken saatlerde, Rusya'nın marjinal üretim maliyetini karşılayan bir fiyat tavanının, Moskova'yı petrol ihraç etmeye devam ederken savaşı finanse etmek için gelirlerinden yoksun bırakmaya teşvik edebileceğini öne sürdü.

Büyük ölçüde petrol ithalatına bağımlı olan Japonya, kısmen savaş ve yen'in ABD doları karşısında değer kaybetmesi nedeniyle sınırlı enerji kaynaklarıyla boğuşuyor.

Salı günü erken saatlerde Suzuki, hükümetin "Japon Merkez Bankası ile bağlantı kurarken döviz piyasasını daha yakından izleyeceğini" söyleyerek yenin düşüşüyle ​​ilgili endişelerini dile getirdi.

Borç erteleme

Yellen ve Suzuki ayrıca Çin'i ve Paris Kulübü alacaklılarına üye olmayan diğer ülkeleri düşük gelirli ülkelerle mücadele eden borçların hafifletilmesi konusunda işbirliği yapmaya çağırdı.

İki lider yaptığı açıklamada, "G7'nin, uygun olduğunda fiyat tavanlarının fizibilitesi de dahil olmak üzere, artan enerji fiyatlarını frenlemenin yollarını keşfetmeye devam etme çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz ve en savunmasız ve etkilenen ülkelerin enerji piyasalarına erişimini sürdürmelerini sağlamak için hafifletme mekanizmalarını değerlendiriyoruz." Dedi.