G7 Moskova'ya İzolasyon Sözü Verdi

G7 liderleri Rusya'ya Ukrayna'nın Karadeniz limanlarındaki ablukayı kaldırması ve küresel gıda güvensizliğine katkıda bulunan eylemleri durdurması çağrısında bulundu.

Yetkililer, Rusya'nın Kremençuk'taki kalabalık bir alışveriş merkezine düzenlediği füze saldırısının bilançosunun en az 18 ölü ve 59 yaralıya yükseldiğini söylüyor.

Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy, baskını "Avrupa tarihinin en cüretkar terör saldırılarından biri" olarak nitelendirdi ve Rusya'nın dünyanın en büyük terör örgütü olduğunu da sözlerine ekledi.

Batılı liderler saldırıyı "mide bulandırıcı", "acımasız" ve "korkunç" olarak nitelendirerek kınadılar ve Rusya'yı sorumlu tutacaklarına söz verdiler.

BM kuruluşu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Salı günü Rusya'nın sivilleri hedef alması ve Kremençuk saldırısının “ana odak noktası” olması konusunda acil bir toplantı yapacağını bildirdi.

Luhansk valisi, Rus kuvvetlerinin güney ve güneybatıdan Lysychansk şehrini işgal ettiğini, şehri bu yönden ve ayrıca Donetsk bölgesine olan ulaşım bağlantılarını engellemeye çalıştığını söyledi.

Macron, Rusya'nın petrol fiyat sınırını destekliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron G7 zirvesinde Rus petrol fiyatlarına bir üst sınır getirilmesi fikrini desteklediğini ve bazılarının Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden para kazandığını düşündüğünü söyledi.

Macron, "Bazı üreticiler ve spekülatörler mevcut savaştan çok para kazanıyor" dedi.

Macron, Rus petrol kapağına kıyasla uygulanması daha kolay olabilecek bir Rus gaz kapağını tercih ettiğini ve bir Rus petrol kapağının çalışması için alıcılar ittifakının genişletilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ukrayna, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da görülmeyen 'vahşet' ile karşı karşıya: NATO şefi

NATO başkanı Jens Stoltenberg, Rusya'dan gelen bir saldırıyla karşı karşıya kalan Ukrayna'ya desteklerini sürdürmek için Madrid'deki bir zirveye giden bloğun liderlerini çağırdı.

Stoltenberg, İspanya'daki toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, "Destek sağlamaya devam etmeye hazır olmamız son derece önemli, çünkü Ukrayna şimdi ikinci dünya savaşından beri Avrupa'da görmediğimiz bir vahşetle karşı karşıya" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Rusya'nın Ukrayna alışveriş merkezine saldırması savaş suçuydu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın bu hafta Ukrayna'daki bir alışveriş merkezine saldırmasının bir "savaş suçu" olduğunu ve Fransa'nın gerektiği kadar Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Almanya'daki G7 zirvesinde konuşan Macron, "Rusya bu savaşı kazanamaz ve kazanmamalıdır" dedi.

İtfaiyeciler ve askerler Salı günü Kremençuk alışveriş merkezinin enkazında hayatta kalanları aradılar ve yetkililerin en az 18 kişiyi öldüren bir Rus füze saldırısından sonra 36 kişinin hala kayıp olduğunu söylediler.